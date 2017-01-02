Хореограф Юрий Григорович отмечает 90-летие

Источник: РИА "Новости"

«Мы ждем Юрия Николаевича Григоровича в Большом театре, где будет показан балет “Щелкунчик” в его постановке, после окончания которого мы поздравим с юбилеем гениального мастера», — сообщил ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин. Со своей стороны, именинник подтвердил ТАСС непременное присутствие. «Конечно, буду», — заявил Григорович, при этом посетовав, что «месяц лежал с воспалением легких». «Я так простудился в Сеуле, а потом девять часов летел в самолете, где всюду продувает. Вот и захворал, очень долго приходил в себя», — поделился Юрий Николаевич. От Сеула до Антверпена В Сеуле Григорович восстанавливал балет «Спартак». Вообще в предъюбилейном году ему пришлось немало попутешествовать. Летом он летал в Сочи на международный конкурс «Молодой балет мира», основателем и художественным руководителем которого он является. Смотр проходил уже в шестой раз.

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Потом отправился в Уфу — ставил балет «Легенда о любви» в Башкирском театре оперы и балета. Совсем недавно, в начале декабря, Григорович выпускал премьеру в Мариинском театре. «Сделал новую постановку “Каменного цветка” спустя 60 лет после мировой премьеры», — уточнил хореограф. Следующим пунктом стал Мюнхен, — «в Баварской государственной опере поставил «Спартака», рассказал балетмейстер. «Премьера прошла с грандиозным успехом, — писали немецкие СМИ. — Григорович выходил на поклоны шесть раз, а публика стоя аплодировала в течение 20 минут». К этому списку надо добавить еще два спектакля, над которыми Григорович работал в Большом театре. «Сначала на Новой сцене восстанавливал балет “Золотой век”, а потом работал над переносом своей редакции “Раймонды” на Историческую сцену», — перечислил хореограф. В его ближайших планах — командировка в Бельгию. «В Антверпене буду ставить “Спартак”, ехать надо уже в конце января», — сообщил Юрий Николаевич. «Не терять интерес к жизни и профессии» В свои 90 лет мастер продолжает активную работу, сотрудничая со многими театрами мира. «Все в генах от мамы и папы», — пояснил секрет своего творческого долголетия Григорович. «Я родом из Ленинграда, из балетной семьи — мама училась там же, в хореографическом училище на улице Росси, кстати, в одном классе с великой балериной Мариной Семеновой. Но рано вышла замуж, появились мы с сестрой, и она оставила профессию. А ее брат, Георгий Розай, был известным артистом Императорской сцены, потом участником Дягилевской антрепризы “Русские сезоны”. Так что балетные гены свое влияние оказали — и на образ жизни, и на внутреннюю дисциплину», — считает Григорович. «А папа, Николай Евгеньевич, не был человеком балета и театра, но, как сейчас вспоминаю, знал обо мне лучше меня самого, — продолжил Юрий Николаевич. — Он очень рано увидел во мне такие черты характера, от которых хотел меня оберечь, повесил даже над моей кроватью выписку из мудрых наставлений о смирении гнева, вспыльчивости, гордыни, чтобы я на это обратил внимание. Я не всегда следовал этой мудрости — иногда не мог сдерживать себя. Одно меня успокаивает: моя несдержанность никогда не была направлена против человека, я вспыхивал исключительно по профессиональным вопросам».

Творческая биография балетмейстера началась 70 лет назад, когда выпускник Ленинградского хореографического училища Юра Григорович был принят в труппу Мариинского (тогда Кировского) театра артистом балета. Там он протанцевал 18 лет и параллельно работал как хореограф. Свою первую постановку, трехактный детский спектакль «Аистенок», Григорович представил на сцене дворца культуры имени Горького в Ленинграде, когда ему было 20 лет.

С тех пор Григоровичем создано 16 оригинальных балетов. В их числе такие общепризнанные шедевры, как «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак», «Иван Грозный», «Золотой век» и другие. Более 30 лет Григорович руководил балетной труппой Большого театра. Ставил спектакли на сценах ведущих театров России, Европы, Азии и продолжает делать это по сей день. «Возраст, конечно, никуда не денешь, не стану отрицать, — признается Григорович. — Мой дед, он был итальянец, шутил: “Все умрут, и я, может быть”. Важно не терять интерес к жизни и профессии, не сидеть дома, а постоянно находиться в деле. Ведь то, что у меня было отложено на неопределенное время, так и не осуществилось». Главная ценность — люди Григорович с восхищением говорит о выдающихся личностях, с которыми его сводила судьба. «Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Марк Шагал, Симон Вирсаладзе, Федор Лопухов, Галина Уланова, Григорий Козинцев, Валерий Дорер, Валентина Ходасевич, Леонард Бернстайн, Сол Юрок, Бронислава Нижинская, Серж Лифарь, Леонид Мясин», — перечисляет Юрий Николаевич. «Встречи с яркими людьми — вот что остается навсегда», — признается он.

И вновь переключается на балетную тему. «В Большом театре труппа всегда была на высоте, — говорит Григорович. — Я помню ее, начиная с конца 1950-х годов, когда впервые приехал из Ленинграда ставить “Каменный цветок”, а вскоре “Легенду о любви” и “Спящую красавицу”. И потом все годы моей работы главным балетмейстером Большого я стремился сохранить эту ценность, труппу Большого, и привлекать сюда тех, кто мог украсить ее индивидуальными чертами». Легендарными «шестидесятниками» называет Григорович Плисецкую, Стручкову, Кондратьеву, Тимофееву, Максимову и Васильева, Бессмертнову и Лавровского, Адырхаеву и Лиепу, Владимирова и Сорокину. «Вслед за ними сложилось новое поколение артистов — Надежда Павлова, Нина Семизорова, Татьяна Голикова, Мария Былова, Вячеслав Гордеев, Александр Годунов, Александр Богатырев, Ирек Мухамедов, Юрий Васюченко, Александр Ветров», — продолжает хореограф. «За ними шли следующие и следующие, для раскрытия мастерства которых был нужен репертуар, новые постановки, этим мы и занимались все годы. При мне в Большом театре также поставили свои балеты свыше 30 хореографов — наших и иностранцев», — рассказал Григорович. «Эра Григоровича» И того, что сделано, оказалось так много, что выставку к 90-летию хореографа, открывшуюся в главном здании Театрального музея им. А. А. Бахрушина, назвали «Эра Григоровича». Она включила материалы из фондов Бахрушинской коллекции, Большого и Мариинского театров, Санкт- Петербургского музея театрального и музыкального искусства и личного собрания Юрия Григоровича.

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Отдельный раздел экспозиции посвящен многолетнему соавтору балетов Григоровича, замечательному театральному художнику Симону Вирсаладзе (1908−1989). По воспоминаниям его племянницы Мананы Хидашели, «Григорович прилетал в Тбилиси на несколько дней из Москвы, они садились с Солико возле магнитофона, в котором бесконечно проигрывалась кассета с музыкой к балету, и фантазировали». Вирсаладзе называли «художником, одевающим танец». В экспозиции представлены его живописные эскизы декораций и костюмов к балетам Григоровича. Еще один раздел выставки посвящен Наталии Бессмертновой, жене и музе Юрия Григоровича, к сожалению, ушедшей из жизни в 2008 году. Григорович любил повторять, что ставит спектакли не для жены, а для выдающейся балерины Бессмертновой. Вернисаж, состоявшийся 27 декабря, прошел в присутствии Григоровича, но прежде он совершил экскурсию по экспозиции. «Какая красота, как много всего интересного!» — воскликнул он. Балетмейстер прокомментировал некоторые снимки — в частности, фотографии, на которых он запечатлен со знаменитыми артистами балета Владимиром Васильевым, Рудольфом Нуреевым, Сержем Лифарем, великим композитором Игорем Стравинским, а также с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым и многими другими деятелями культуры и политики. «Это часть моей жизни, тут мои друзья, артисты… Такая потрясающая выставка, не знаю даже, какие слова сказать… Большое счастье увидеть свою жизнь в афишах, фотографиях, книгах. Спасибо за сегодняшнее счастье», — сказал Григорович на вернисаже. «Когда смотришь эту выставку, начинаешь понимать, что что-то сделал», — добавил маэстро. Позже в беседе с корреспондентом ТАСС Юрий Николаевич пообещал, что на днях обязательно придет на выставку снова, чтобы внимательно все осмотреть еще раз. Работа экспозиции продлится до конца февраля. Фестиваль балета в честь Мастера В честь юбилея Григоровича Большой театр организовал фестиваль балетов хореографа, который продлится почти два месяца — со 2 января по 26 февраля. Сам хореограф намерен смотреть свои спектакли. «Приятное ощущение, что что-то осталось в Большом театре», — поделился Григорович с корреспондентом ТАСС.

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