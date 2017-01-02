В Москве откроется «Музей восстания машин»

Музей откроется в Текстильщиках в здании представляющем собой огромную летающую тарелку. В 14 залах, среди которых такие как «Дисептиконы», «Iron man», «Звездные войны», «Marvel», «Терминаторы», «Чужой», экспонируются персонажи фильмов от Дарта Вейдера и трансформеров до Железного человека и Фредди Крюгера.

«Наш музей уникален даже для Москвы — на одной площадке мы собрали героев всех культовых фильмов от “Терминатора” до “Звездных войн” и “Трансформеров”. На их создание ушло свыше 50 тонн железа. Мы специально открыли совершенно новое музейное пространство — здание в форме летающей тарелки как нельзя лучше подошло для нашего футуристичного и высокотехнологичного формата», — сказал генеральный продюсер проекта Андрей Синельников.

Организаторы подчеркивают, что в залах «Восстания машин» можно бегать, громко разговаривать, фотографировать, а некоторые экспонаты специально созданы для того, чтобы их трогали. На выставке представлено большое количество интерактивных экспонатов: голографический костюм Железного Человека, музыкальные инструменты будущего, шоу лазерных арф, катушки Никола Тесла, аппаратура по производству голливудских спецэффектов и проекций и другие.