МЧС Приморья переведено в режим «Повышенной готовности»
За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 24 пожара. Для ликвидации пожаров привлекались 210 человек личного состава и 53 единиц техники. Для ликвидаций последствий ДТП
За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 24 пожара. Для ликвидации пожаров привлекались 210 человек личного состава и 53 единиц техники. Для ликвидаций последствий ДТП
Для ликвидаций последствий ДТП
Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях проводит непрерывный мониторинг, складывающейся обстановки на территории края.
Силы и средства переведены в режим «повышенной готовности» для выполнения служебных задач по предназначению. Настоятельно рекомендуем