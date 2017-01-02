МЧС Приморья переведено в режим «Повышенной готовности»

Для ликвидаций последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза."Вести Приморье сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Приморскому краю.

Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях проводит непрерывный мониторинг, складывающейся обстановки на территории края.