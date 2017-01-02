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07:17 (мск), источник: Вести Приморье

МЧС Приморья переведено в режим «Повышенной готовности»

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 24 пожара. Для ликвидации пожаров привлекались 210 человек личного состава и 53 единиц техники. Для ликвидаций последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза.

Для ликвидаций последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза."Вести Приморье сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Приморскому краю.

Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях проводит непрерывный мониторинг, складывающейся обстановки на территории края.

Силы и средства переведены в режим «повышенной готовности» для выполнения служебных задач по предназначению. Настоятельно рекомендуем рыбакам-любителям соблюдать правила безопасности при выходе на лёд и не выезжать на лёд на автотранспорте. Так же обращаясь к жителям и гостям края, хотелось бы напомнить, что при использовании пиротехнической продукции нужно соблюдать требования правил пожарной безопасности.

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