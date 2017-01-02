Штормовое предупреждение второго января объявлено в Новосибирске
По данным Гидрометцентра, первые дни 2017 года в Новосибирске ожидаются днем мокрый снег, метели, усиление ветра до 19−24 м/с, на дорогах снежные заносы, местами гололед.
По данным Гидрометцентра, первые дни 2017 года в Новосибирске ожидаются днем мокрый снег, метели, усиление ветра до 19−24 м/с, на дорогах снежные заносы, местами гололед.
МЧС предупреждает о возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП. Поэтому лучше воздержаться от междугородних поездок.
«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны: под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей», — говорится в сообщении ведомства. Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 101 или в
Новосибирский Гидрометцентр сообщает, что и характер погоды в первой декаде января существенно меняться не будет. Ожидается аномально теплая погода на 4−6 градусов выше нормы. Температура ночью — от -10 до -21 градуса, днем — от -3 до -15 градусов.