Штормовое предупреждение второго января объявлено в Новосибирске

МЧС предупреждает о возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП. Поэтому лучше воздержаться от междугородних поездок.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны: под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей», — говорится в сообщении ведомства. Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218−22−32. Телефон доверия МЧС 23−99−999.

Новосибирский Гидрометцентр сообщает, что и характер погоды в первой декаде января существенно меняться не будет. Ожидается аномально теплая погода на 4−6 градусов выше нормы. Температура ночью — от -10 до -21 градуса, днем — от -3 до -15 градусов.