В Актау сняли новогодний салют с высоты птичьего полета
Aktau Fly Video сняли новогодний салют в Актау при помощи мультикоптера.
Aktau Fly Video сняли новогодний салют в Актау при помощи мультикоптера.
Как рассказал руководитель Aktau Fly Video Асхат Омаров, съемку с воздуха начали за две минуты до наступления полуночи, передает lada.kz.
— Наш город очень красочный в такие необычные дни. Особенно, когда съемку ведут с высоты птичьего полета. Мы рады, что нам удалось запечатлеть новогоднюю ночь во всей красе, — поделился Асхат Омаров.
Ребята из Aktau Fly Video пожелали всем жителям и гостям города в Новом году здоровья, успехов, гармонии с собой, счастья, достатка и исполнения желаний.