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07:18 (мск), источник: 365info.kz

В Актау сняли новогодний салют с высоты птичьего полета

Aktau Fly Video сняли новогодний салют в Актау при помощи мультикоптера.

Как рассказал руководитель Aktau Fly Video Асхат Омаров, съемку с воздуха начали за две минуты до наступления полуночи, передает lada.kz.

 — Наш город очень красочный в такие необычные дни. Особенно, когда съемку ведут с высоты птичьего полета. Мы рады, что нам удалось запечатлеть новогоднюю ночь во всей красе, — поделился Асхат Омаров.

Ребята из Aktau Fly Video пожелали всем жителям и гостям города в Новом году здоровья, успехов, гармонии с собой, счастья, достатка и исполнения желаний.

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