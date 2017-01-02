В Актау сняли новогодний салют с высоты птичьего полета

Как рассказал руководитель Aktau Fly Video Асхат Омаров, съемку с воздуха начали за две минуты до наступления полуночи, передает lada.kz.

— Наш город очень красочный в такие необычные дни. Особенно, когда съемку ведут с высоты птичьего полета. Мы рады, что нам удалось запечатлеть новогоднюю ночь во всей красе, — поделился Асхат Омаров.

Ребята из Aktau Fly Video пожелали всем жителям и гостям города в Новом году здоровья, успехов, гармонии с собой, счастья, достатка и исполнения желаний.