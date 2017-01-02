Какой будет погода в январе в Казахстане

РГП «Қазгидромет» представило консультативный прогноз погоды по республике Казахстан на январь 2017 года, сообщает Zakon.kz.

Синоптики сообщили, что большую часть месяца частое прохождение атлантических циклонов обусловит снегопады с усилением ветра до 15−20 м/с и метелью, в южных регионах с осадками, туманами и гололедными явлениями. Тем не менее, в течение месяца ожидаются три волны похолодания, которые придут на рождественские праздники, на крещение ( 17—23 января ) и в конце месяца.

Согласно прогнозу, средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, выше нормы на 1 °C — на остальной территории.

Месячное количество осадков предполагается около нормы в Кызылординской, на большей части Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, больше нормы — на остальной территории.

Согласно долгосрочному прогнозу, существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в период 17—23 января и в конце месяца, когда температура воздуха понизится в северной половине ночью до −30…−35 мороза, днем до −20…−25 мороза. В южной половине — ночью до −20…−25, днем — до −15…−20.

Прогноз может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации.