Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
"Командир, падаем!": СМИ изучили переговоры пилотов Ту-154
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы
Самарис хочет перейти в «Зенит»
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
07:15 (мск), источник: Zakon.kz

Какой будет погода в январе в Казахстане

Большую часть месяца на территории Казахстана ожидаются снегопады.

Источник: Zakon.kz

РГП «Қазгидромет» представило консультативный прогноз погоды по республике Казахстан на январь 2017 года, сообщает Zakon.kz.

Синоптики сообщили, что большую часть месяца частое прохождение атлантических циклонов обусловит снегопады с усилением ветра до 15−20 м/с и метелью, в южных регионах с осадками, туманами и гололедными явлениями. Тем не менее, в течение месяца ожидаются три волны похолодания, которые придут на рождественские праздники, на крещение (17—23 января) и в конце месяца.

Согласно прогнозу, средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, выше нормы на 1 °C — на остальной территории.

Месячное количество осадков предполагается около нормы в Кызылординской, на большей части Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, больше нормы — на остальной территории.

Согласно долгосрочному прогнозу, существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в период 17—23 января и в конце месяца, когда температура воздуха понизится в северной половине ночью до −30…−35 мороза, днем до −20…−25 мороза. В южной половине — ночью до −20…−25, днем — до −15…−20.

Прогноз может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как из завалов рухнувшего в Шахане дома извлекали выжившего
Конгресс США намерен расширить антироссийские санкции
Генконсульство подтвердило гибель россиянки в теракте в Стамбуле
Путин пригласил детей высланных дипломатов на елку в Кремль
Депутат: «Система предполагает обогащение 1% населения»
Нетаньяху допросят в связи с подозрениями в коррупции
В Германии расследуют мошенничество мигрантов с соцвыплатами
В Казахстане из-под завалов дома извлечены тела девяти человек
Спорт
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы Причины, по которым звездная команда испанского тренера рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь