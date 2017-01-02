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10:33 (мск), источник: РИА Новости

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков приложения. Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.

Источник: AFP 2016

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков приложения.

Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться.
Разработчики мессенджера WhatsApp
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Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продолжится до 30 июня 2017 года.

WhatsApp — бесплатное приложение для обмена сообщениями с поддержкой голосовой и видео связи.

Мессенджером пользуются более миллиарда человек по всему миру.

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