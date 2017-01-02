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11:13 (мск), источник: РИА Новости

Британские ученые вычислили высоту каблуков туфелек Золушки

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Британские физики из университета Лестера определили максимальную высоту каблуков на хрустальных туфельках Золушки, которая оказалась совсем небольшой — не больше 1,15 сантиметра, говорится в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics.

Источник: РИА "Новости"

Главным атрибутом Золушки в одноименной сказке Шарля Перро являются ее хрустальные туфельки, которые стали предметом зависти со стороны ее приемных сестер и других дам на бале у Принца и предметом восхищения мужской половины этого светского раута.

Одной из центральных деталей этого повествования стало то, что Золушка, потеряв счет времени, была вынуждена в спешке покинуть бал и потеряла одну из туфелек, пытаясь убежать от Принца.

Харинду Самаратунга (Harindu Samaratunga) из университета Лестера и его коллеги обратили внимание на одну деталь в том, как художники обычно изображают эти туфельки — их высокий и тонкий каблук, как предположили физики, не выдержит нагрузки и расколется в тот момент, когда Золушка начнет бежать от Принца.

Они проверили, так ли это, просчитав физические свойства типичной туфельки, изготовленной из хрусталя, используя некоторые предположения о физических характеристиках Золушки — ученые посчитали, что она весит около 55 килограмм, и носит обувь 36 размера. Используя эти данные, Самаратунга и его коллеги определили, какое давление оказывают ноги золушки на хрусталь в состоянии покоя и при движении.

Как оказалось, подобная обувь в принципе может существовать — ноги Золушки сжимают стекло с силой примерно в 28,5 килопаскаль, что примерно равно давлению воздуха на горе Эверест, тогда как хрусталь может выдержать давление в 330 мегапаскаль, что в десятки тысяч раз больше.
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В принципе, ничто не мешает ходить на таких каблуках — их максимально возможная высота, по расчетам британских физиков, составляет около 14 сантиметров.

С другой стороны, любые попытки бежать в таких туфлях закончатся плачевно — площадь, на которую давят ноги Золушки во время ходьбы, уменьшится в несколько сотен раз, в результате чего каблук расколется.

Его максимальная высота при беге, по словам исследователей, составляет около 1,15 сантиметров, что фактически лишает Золушку возможности выйти в свет на хрустальных высоких каблуках.

Соответственно, художники, рисующие туфли Золушки подобным образом, сильно ошибаются, заключают авторы статьи.
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