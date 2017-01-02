В двух школах Молдовы в программу включили предмет «Половое воспитание»
Половое созревание и интимная жизнь — больше не запретные темы для старшеклассников двух молдавских школ.
Половое созревание и интимная жизнь — больше не запретные темы для старшеклассников двух молдавских школ.
В столичном лицее Спиру Харета и гимназии села Вынэторь Ниспоренского района запустили пилотный проект — в программу включили курс «Половое воспитание».
Лекции в школах читали эксперты организации «Сеть молодых воспитателей». Они рассказали старшеклассникам об изменениях, которые происходят в организме в подростковом возрасте, и о методах контрацепции.
«Они получили знания о том, как уберечься от инфекций, передающихся половым путем, к кому обратится, когда возникают проблемы. По завершении курса были тесты, и многие написали, что при необходимости готовы пойти к врачу с партнером или партнершей», — сказала исполнительный директор
Школьники признаются — на уроках было неловко. Но теперь они не стесняются открыто говорить с родителями и учителями.
«Больше всего меня смущала тема контрацепции и вопрос, как говорить с врачом или родителями в случае нежелательной беременности».
«Самой полезной частью курса была та, которая связана с контрацептивами и их использованием. Зная это, можно избежать нежелательной беременности».
«На уроках они стыдились говорить о половом созревании, о физиологических изменениях в организме, об отношениях между мальчиками и девочками. Теперь они открыто обсуждают свои чувства», — сказала классная руководительница Марина Греку.
Эксперты считают, что говорить об этом с подростками необходимо. Ведь в Молдове каждая десятая забеременевшая — несовершеннолетняя. А 24% парней и девушек младше 24 лет —
«Половое воспитание — это способ убедиться, что у молодых людей есть доступ к информации. Что они осваивают жизненные навыки. Так они знают, как уберечься от нежелательной беременности, болезней, передающихся половым путем, абортов», — отметила представитель ЮНФПА в Молдове Рита Колумбия.
Пилотный проект запустили при поддержке молдавского представительства фонда ООН в области народонаселения.