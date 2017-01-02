В двух школах Молдовы в программу включили предмет «Половое воспитание»

В столичном лицее Спиру Харета и гимназии села Вынэторь Ниспоренского района запустили пилотный проект — в программу включили курс «Половое воспитание».

Лекции в школах читали эксперты организации «Сеть молодых воспитателей». Они рассказали старшеклассникам об изменениях, которые происходят в организме в подростковом возрасте, и о методах контрацепции.

«Они получили знания о том, как уберечься от инфекций, передающихся половым путем, к кому обратится, когда возникают проблемы. По завершении курса были тесты, и многие написали, что при необходимости готовы пойти к врачу с партнером или партнершей», — сказала исполнительный директор Y-PEER Moldova Любовь Кириллова.

Школьники признаются — на уроках было неловко. Но теперь они не стесняются открыто говорить с родителями и учителями.

«Больше всего меня смущала тема контрацепции и вопрос, как говорить с врачом или родителями в случае нежелательной беременности».

«Самой полезной частью курса была та, которая связана с контрацептивами и их использованием. Зная это, можно избежать нежелательной беременности».

«На уроках они стыдились говорить о половом созревании, о физиологических изменениях в организме, об отношениях между мальчиками и девочками. Теперь они открыто обсуждают свои чувства», — сказала классная руководительница Марина Греку.

Эксперты считают, что говорить об этом с подростками необходимо. Ведь в Молдове каждая десятая забеременевшая — несовершеннолетняя. А 24% парней и девушек младше 24 лет — ВИЧ-инфицированы.

«Половое воспитание — это способ убедиться, что у молодых людей есть доступ к информации. Что они осваивают жизненные навыки. Так они знают, как уберечься от нежелательной беременности, болезней, передающихся половым путем, абортов», — отметила представитель ЮНФПА в Молдове Рита Колумбия.

Пилотный проект запустили при поддержке молдавского представительства фонда ООН в области народонаселения.