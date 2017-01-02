Шесть человек пострадали в ДТП на трассе «Белово-Гурьевск-Салаир»
Сотрудники ГИБДД выявили недостатки в зимнем содержании дороги.
Сотрудники ГИБДД выявили недостатки в зимнем содержании дороги.
Шесть человек пострадали в лобовом ДТП на дороге «Белово-Гурьевск-Салаир» в Кузбассе, сообщает
ДТП произошло в 08:10 часов 1 января на 17 км трассы в Гурьевском районе. По предварительным данным, водитель УАЗ-396255 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «Ладой Калиной».
Пострадали оба водителя и четыре пассажира (по два в каждом авто).
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