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10:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе «Белово-Гурьевск-Салаир»

Сотрудники ГИБДД выявили недостатки в зимнем содержании дороги.

Шесть человек пострадали в лобовом ДТП на дороге «Белово-Гурьевск-Салаир» в Кузбассе, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в 08:10 часов 1 января на 17 км трассы в Гурьевском районе. По предварительным данным, водитель УАЗ-396255 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «Ладой Калиной».

Пострадали оба водителя и четыре пассажира (по два в каждом авто).

«При оформлении дорожно-транспортного происшествия зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги, связанные с недостатками зимнего содержания», — говорится в сообщении.

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