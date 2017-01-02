Синоптики прогнозируют туман в нескольких областях в понедельник
Туман в понедельник прогнозируют в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.
Туман в понедельник прогнозируют в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.
КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ряде регионов в понедельник днем ожидается туман, сообщает Укргидрометцентр.
«Второго января днем в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму туман, видимость 200−500 м», — говорится в сообщении.
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях гололед, сложные отложения гололеда и изморози.
Напомним, 2017-ый год большинство регионов встретили со слабыми морозами и без снега.