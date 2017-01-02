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13:35 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Более 300 краснодарцев совершили «забег здоровья» в первый день нового года

Некоторые участники забега были одеты в костюмы сказочных персонажей (ФОТО).

Краснодар, 2 января, KrasnodarMedia.

Свыше 300 сторонников активного отдыха собрались вместе, чтобы преодолеть дистанцию 17 км, поздравить друг друга и получить заряд бодрости. Маршрут забега пролегал по центральной части кубанской столицы, включая Городской парк, Екатерининский сквер и бульвар по улице Красной. Максимальная дистанция — 17 км, но участники сами выбирали посильную нагрузку. Средний возраст любителей бега 1 января в краевом центре: 25−40 лет, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В числе приверженцев здорового образа жизни был уроженец Краснодара, глава Общественной палаты РФ Александр Бречалов, атаманы первичных казачьих обществ Краснодара, бизнесмены, ветераны кубанского спорта. Новогодний колорит забегу придавали участники не только в зимней спортивной форме, но и в костюмах сказочных персонажей: деда Мороза, Санта Клауса, Бэтмена и других.

— В этом году участников Новогоднего забега в Краснодаре — почти вдвое больше, чем в минувшем. Только тех, кто прошел регистрацию, без малого 260 человек. Радует, что краснодарцы пришли семьями и даже со своими гостями из других регионов страны. Бег — самый доступный спорт, поэтому городская власть шестой год выступает соорганизатором этого легкоатлетического праздника, — рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников сразу после финиша.

— Изначально с идеей проводить Новогодние праздничные забеги выступил Беговой клуб «Высшей Лиги», её активно поддержала администрация города. Это шестой по счету. Длину дистанции определяют последние две цифры наступившего года. Поначалу на старт выходили 20−30 участников, с каждым разом число желающих только увеличивается, как и ширятся ряды членов клуба. Бег на свежем воздухе в кубанской столице — очень популярен, — подчеркнул главный организатор забега, генеральный директор компании «Высшая Лига» Алексей Пшеничный.

Напомним, никаких перекрытий улиц для проведения забега не потребовалось.

Подобные забеги 1 января также проводятся в крупных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, — сообщает пресс-служба администрации города.

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