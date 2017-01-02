Девять дней трагедии: мир вспоминает жертв авиакатастрофы в Сочи

Отдельная церемония состоится в храме телецентра Останкино. Там сегодня вспоминают журналистов, которые находились на борту разбившегося самолета. Это съемочные группы телеканалов «Звезда», НТВ и Первого.

Кроме этого, траурные мероприятия пройдут в память о погибших артистах ансамбля Александрова и Елизавете Глинке.

Трагедия произошла рано утром 25 декабря 2016 года. Самолет Минобороны России Ту-154 направлялся в Сирию, но пропал с радаров на второй минуте после взлета из аэропорта в Адлере. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту.

Окончательные причины крушения Ту-154 могут назвать через 30 дней после трагедии.