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13:39 (мск), источник: Вести Сочи

Девять дней трагедии: мир вспоминает жертв авиакатастрофы в Сочи

Сегодня вся страна вспоминает жертв крушения Ту-154 в акватории Черного моря под Сочи. С момента авиакатастрофы прошло 9 дней. В память о погибших по всей России сегодня запланированы траурные мероприятия. В церквях Сочи и Москвы пройдут панихиды.

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Отдельная церемония состоится в храме телецентра Останкино. Там сегодня вспоминают журналистов, которые находились на борту разбившегося самолета. Это съемочные группы телеканалов «Звезда», НТВ и Первого.

Кроме этого, траурные мероприятия пройдут в память о погибших артистах ансамбля Александрова и Елизавете Глинке.

Трагедия произошла рано утром 25 декабря 2016 года. Самолет Минобороны России Ту-154 направлялся в Сирию, но пропал с радаров на второй минуте после взлета из аэропорта в Адлере. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту.

Окончательные причины крушения Ту-154 могут назвать через 30 дней после трагедии.

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