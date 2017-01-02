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13:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

Первым ребенком 2017 года в Набережных Челнах стала девочка

В новогоднюю ночь в Перинатальном центре КДМЦ родились всего двое малышей.

(Набережные Челны, 2 января, «Татар-информ»). Первый в 2017 году ребенок в Набережных Челнах родился в перинатальном центре Камского детского медицинского центра в 01.25 первого января. Об этом сообщается в официальном аккаунте Перинатального центра Автограда в соцсети «ВКонтакте».

«В 1 час 25 минут 1 января 2017 года в Перинатальном центре КДМЦ родилась девочка с весом 3456 граммов и ростом 53 сантиметра. Это был первый ребенок, родившийся в новом году. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. К слову, новогодняя ночь оказалась на редкость спокойная для врачей и всего медперсонала. В ночь с 31 декабря на 1 января родились двое детей», — говорится в сообщении.

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