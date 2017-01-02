Два омича устроили дуэль на фейерверках — ВИДЕО

1 января в Омске двум молодым парням, очевидно, было скучно, и они решили запустить фейерверки. Друг в друга. Видеоролик, на котором запечатлено опасное развлечение юношей, появилось в паблике «ЧП Омск».

На нем видно, как двое парней направили в сторону друг друга пиротехнику и подожгли. Юноши едва успевали уворачиваться от залпов.

Подписчики паблика принялись активно обсуждать увиденное.

Некоторые омичи сравнили юношей с известными книжными персонажами — Гарри Поттером и Волан-де-Мортом. В большинстве своем горожане не одобрили подобные развлечения, посчитав их опасными и рискованными. Омичей в комментариях наградили разнообразными нецензурными выражениями.

Диана Лебедева:

— Когда оторвет что-нибудь — весело не будет.