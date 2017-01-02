Два омича устроили дуэль на фейерверках — ВИДЕО
Молодые люди перестреливались салютами.
Молодые люди перестреливались салютами.
1 января в Омске двум молодым парням, очевидно, было скучно, и они решили запустить фейерверки. Друг в друга. Видеоролик, на котором запечатлено опасное развлечение юношей, появилось в паблике «ЧП Омск».
На нем видно, как двое парней направили в сторону друг друга пиротехнику и подожгли. Юноши едва успевали уворачиваться от залпов.
Подписчики паблика принялись активно обсуждать увиденное.
Некоторые омичи сравнили юношей с известными книжными персонажами — Гарри Поттером и
Диана Лебедева:
— Когда оторвет
Отметим, сотрудники МЧС призывают соблюдать осторожность в обращении с пиротехническими изделиями: находиться на безопасном расстоянии, не направлять в сторону людей, животных, зданий и линий электропередач. Каждый год немало омичей получают ожоги и травмы