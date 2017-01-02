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13:29 (мск), источник: Моя Планета

Найдена диета для похудения начала XIX века

Исследователи из Кембриджского университета нашли руководство по правильному питанию и здоровому образу жизни от 1834 года. Занятная брошюра, составленная Дональдом Уокером, предлагала пить пиво и сидр для похудения.

Источник: Reuters

Разумеется, не только алкогольными рекомендациями было снабжено руководство под названием «Упражнения британских мужчин» (British Manly Exercises). Брюшюра также содержала краткие инструкции к физическим упражнениям, призванным поддерживать тело в тонусе.

При этом для похудения рекомендовалось пить сидр и холодное пиво, избегая других жидкостей, за исключением бокала красного вина после обеда.

Диета джентльмена, по мнению автора, должна состоять из постного мяса, сухарей и печенья. Овощи исключаются из рациона, как и все продукты, «вызывающие метеоризм».
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В рамках диетического режима рекомендуется постепенно увеличивать физнагрузки: в день нужно проходить более 30 км, заниматься бегом, кататься на коньках или заниматься борьбой.

Руководство было издано в то время, когда средняя продолжительность жизни достигала 45 лет, уточняет The Daily Mail.

Уокер стремился убедить своих читателей в том, что физкультура «продлевает жизнь и способствует счастью», а также предотвращает появление различных недугов: «Нет, не заменяет лекарство, но прогоняет болезни».

Отметим, что лекарства, широко используемые в то время, были, зачастую, опасны для здоровья и жизни: содержали яды и опиаты. Кроме того, бедняки не могли позволить себе лекаря и пользовались услугами сомнительных специалистов, чаще всего, шарлатанов.

Уокер в пояснении к своему руководству отмечал, что ради улучшение здоровья нации образование должно сосредоточиться на развитии интеллекта и физической формы.

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