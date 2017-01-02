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14:10 (мск), источник: Газета.Ру

Открытие McDonald’s в здании Ватикана вызвало возмущение римлян

В центре Рима в здании, принадлежащем Ватикану, открылся McDonald’s, что вызвало недовольство местных жителей и священников, сообщает CNBC.

Заведение располагается в 100 метрах от Ватикана около площади Святого Петра.

Открытие не было ни анонсировано, ни прокомментировано представителями Ватикана или официальной газетой государства — изданием L’Osservatore Romano.

Местные жители сразу назвали заведение МакВатикан.

Известно, что Ватикан будет получать от сети питания за сдачу помещения в аренду $30 тыс. в месяц. Профессор Папской академии кардинал Элио Сгреччио назвал такой шаг Ватикана «извращением».

Комментарии
1
Николай Невский
Ребята, Евросоюз совсем с ума сошел. Я православный, но католики с нами вместе христиане. Может Ватикану напомнить Писание насчет чечевичной похлебки? Папа Франциск, я слушал на площади твою проповедь. Опомнись!
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