Открытие McDonald’s в здании Ватикана вызвало возмущение римлян
В центре Рима в здании, принадлежащем Ватикану, открылся McDonald’s, что вызвало недовольство местных жителей и священников, сообщает CNBC.
В центре Рима в здании, принадлежащем Ватикану, открылся McDonald’s, что вызвало недовольство местных жителей и священников, сообщает CNBC.
Заведение располагается в 100 метрах от Ватикана около площади Святого Петра.
Открытие не было ни анонсировано, ни прокомментировано представителями Ватикана или официальной газетой государства — изданием L’Osservatore Romano.
Местные жители сразу назвали заведение МакВатикан.
Известно, что Ватикан будет получать от сети питания за сдачу помещения в аренду $30 тыс. в месяц. Профессор Папской академии кардинал Элио Сгреччио назвал такой шаг Ватикана «извращением».