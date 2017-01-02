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13:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Скорая помощь Казани работает в авральном режиме

В новогодние каникулы на одну бригаду в сутки приходится по 20−30 вызовов.

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 2 января, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). Рекордное число вызовов за всю историю работы станции скорой помощи Казани — более 2,1 тыс, поступило накануне. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила заместитель главного врача по медицинской части станции скорой медицинской помощи Казани Марина Воронцова.

«В обычные будние дни среднее количество поступающих вызовов не превышает 1,1−1,2 тыс. Большое количество поступающих звонков связано с ростом заболеваемости ОРВИ, особенно среди детей. За минувшие сутки поступило 500 таких обращений, порядка 300 из них — к детям», — уточнила Воронцова.

При этом заместитель главного врача по медицинской части станции скорой медицинской помощи Казани сообщила, что на одну бригаду в сутки приходится по 20−30 вызовов. «Это колоссальное психическое и физическое напряжение, — подчеркнула она. — Ежесуточно в городе работает 80 бригад».

Воронцова призвала казанцев при появлении признаков ОРВИ соблюдать постельный режим, при повышении температуры снижать ее парацетамолом или ибупрофеном. Скорую помощь стоит вызывать при состояниях, вызывающих серьезное опасение за жизнь и здоровье.

Количество инфарктов и инсультов, по данным скорой, не увеличилось, статистика по этим заболеваниям держится на уровне среднедневной.

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