Ассоциацию овощеводов создадут в Краснодарском крае
Власти Кубани уверены, что объединение поможет овощеводам быстро и эффективно решать отраслевые проблемы.
Власти Кубани уверены, что объединение поможет овощеводам быстро и эффективно решать отраслевые проблемы.
Краснодар, 2 января, KrasnodarMedia.
В Краснодарском крае будет создана ассоциация овощеводов. Соответствующую задачу
«Как отметил заместитель главы края, сегодня кубанским овощеводам оказываются беспрецедентные меры по стимулированию производства.
— С этого года — помимо уже действующих мер господдержки — мы начали оказывать погектарную поддержку овощеводам, субсидировать строительство систем орошения, в том числе на овощных культурах открытого грунта.
По словам самих овощеводов, проблемы в отрасли достаточно, в том числе в части семеноводства и сбыта выращенной продукции. Для того чтобы аграриям было легче решать свои проблемы, Андрей Коробка предложил создать ассоциацию овощеводов. Проработкой этого вопроса займется краевой минсельхоз.
Также в ходе совещания было дано поручение к началу 2017 года подготовить реестр всех краевых производителей овощных культур с земельным участком более 50 га. За каждым планируют закрепить определенные консервные заводы. Как отметили участники совещания, это позволит получать максимально достоверную информацию о видах и объемах выращиваемой продукции в регионе, сообщает