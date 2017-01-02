Ассоциацию овощеводов создадут в Краснодарском крае

Краснодар, 2 января, KrasnodarMedia.

В Краснодарском крае будет создана ассоциация овощеводов. Соответствующую задачу вице-губернатор Андрей Коробка поставил перед министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Поручение было дано в ходе совещания с руководителями овощеводческих хозяйств и консервных предприятий. Главной темой обсуждения стали вопросы повышения экономической эффективности овощеводства и организации взаимодействия производителей и переработчиков сельхозсырья, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Как отметил заместитель главы края, сегодня кубанским овощеводам оказываются беспрецедентные меры по стимулированию производства.

— С этого года — помимо уже действующих мер господдержки — мы начали оказывать погектарную поддержку овощеводам, субсидировать строительство систем орошения, в том числе на овощных культурах открытого грунта.

По словам самих овощеводов, проблемы в отрасли достаточно, в том числе в части семеноводства и сбыта выращенной продукции. Для того чтобы аграриям было легче решать свои проблемы, Андрей Коробка предложил создать ассоциацию овощеводов. Проработкой этого вопроса займется краевой минсельхоз.