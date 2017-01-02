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15:03 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

К Рождеству резко похолодает

Мокрый снег и туман ожидаются в Беларуси 2 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Второго января будет облачно, ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах по прогнозам будет туманно, может быть слабый гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.

4 января через Беларусь будет смещаться активный циклон, который принесет на большую часть страны сильный порывистый ветер до 15−21 м/с, снег и метель, сообщает Гидромет.

Далее, к Рождеству, резко похолодает и ударят январские морозы.

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