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15:36 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сотни машин скопились на трассе Астана-Караганда

АСТАНА, 2 янв — Sputnik. Пользователь социальных сетей сообщает о транспортном коллапсе на трассе Караганда-Астана.

Источник: Sputniknews.kz

«Сотни автомашин полицейские не пропускают дальше Темиртау. Объясняют, в связи с заметенной снегом дорогой. Три часа дня на часах. Снег не идет. Чем занимались службы с утра??? Отстроили широкую дорогу, а проблемы остались прежние. Кстати, никаких смс не приходило по поводу закрытия трассы. Стоим ждем. Развернуться нет возможности, все полосы заняты. Встречные в том числе. А скоро сядет солнце», — пишет пользователь Instagram vladbek.

Официальных комментариев по сложившейся ситуации получить пока не удалось.

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