Сотни машин скопились на трассе Астана-Караганда

«Сотни автомашин полицейские не пропускают дальше Темиртау. Объясняют, в связи с заметенной снегом дорогой. Три часа дня на часах. Снег не идет. Чем занимались службы с утра??? Отстроили широкую дорогу, а проблемы остались прежние. Кстати, никаких смс не приходило по поводу закрытия трассы. Стоим ждем. Развернуться нет возможности, все полосы заняты. Встречные в том числе. А скоро сядет солнце», — пишет пользователь Instagram vladbek.

Официальных комментариев по сложившейся ситуации получить пока не удалось.