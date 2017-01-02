Харьковские патрульные спасли пса из проволочной ловушки
Пса избили неизвестные.
Пса избили неизвестные.
В Харькове полицейские спасли пса, который попал в проволочную ловушку. Об этом сообщили активисты в сообществе «Патрульная полиция Харькова» в Facebook.
Отмечается, что полицейские прибыли на вызов об избиении неизвестными пса.
«Патрульные получили сообщение, что на ул. Плиточная, 12 неизвестные избили собаку», — говорится в сообщении.
Прибыв на место правоохранители увидели, что на передних лапах животного есть ловушка.
«По приезду спасателей перепуганную собаку обездвижили и освободили от проволоки, которая, скорее всего, была ловушкой для диких животных», — говорится в сообщении.