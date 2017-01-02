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15:31 (мск), источник: УНИАН

Харьковские патрульные спасли пса из проволочной ловушки

Пса избили неизвестные.

Источник: УНИАН

В Харькове полицейские спасли пса, который попал в проволочную ловушку. Об этом сообщили активисты в сообществе «Патрульная полиция Харькова» в Facebook.

Отмечается, что полицейские прибыли на вызов об избиении неизвестными пса.

«Патрульные получили сообщение, что на ул. Плиточная, 12 неизвестные избили собаку», — говорится в сообщении.

Прибыв на место правоохранители увидели, что на передних лапах животного есть ловушка.

«По приезду спасателей перепуганную собаку обездвижили и освободили от проволоки, которая, скорее всего, была ловушкой для диких животных», — говорится в сообщении.

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