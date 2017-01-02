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15:31 (мск), источник: Интерфакс

ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в дни праздников

Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Госавтоинспекция усилит контроль за пьяными водителями по всей стране на период новогодних праздников, сообщается в понедельник на сайте ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

«На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование проводится в местах массового скопления людей, — на подъездах к торговым центрам, местах отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.

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По данным ГАИ, в период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах, так как в праздничные дни в них существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних городов и регионов.

«Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строгий», — отметили в ведомстве.

В ГИБДД также сообщили, что проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

«Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», — сказано в сообщении.

Комментарии
1
Роман. Загривач.
Пил и буду пить за рулём.Налетай на комент.
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