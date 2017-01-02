ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в дни праздников

«На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование проводится в местах массового скопления людей, — на подъездах к торговым центрам, местах отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.

По данным ГАИ, в период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах, так как в праздничные дни в них существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних городов и регионов.