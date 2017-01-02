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17:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 10 тысяч кубометров снега вывезли дорожные службы с улиц Нижнего Новгорода за три дня

Нижний Новгород. 2 января. НТА-Приволжье — Более 10 тысяч кубометров снега вывезли дорожные службы с улиц Нижнего Новгорода за три дня.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации, в Нижнем Новгороде в первые дни нового года к работе по расчистке городских магистралей привлекалось до 190 единиц снегоуборочной техники в дневную смену и до 138 — в ночную.

Ручную уборку тротуаров и остановочных площадок осуществляли до 500 дорожных рабочих.

Напомним, что уже завтра синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха до 17 градусов.

Учитывая меняющиеся погодные условия, специалисты рекомендуют водителям проявлять повышенную внимательность и строго придерживаться скоростного режима.

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