Более 10 тысяч кубометров снега вывезли дорожные службы с улиц Нижнего Новгорода за три дня

Как сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации, в Нижнем Новгороде в первые дни нового года к работе по расчистке городских магистралей привлекалось до 190 единиц снегоуборочной техники в дневную смену и до 138 — в ночную.

Ручную уборку тротуаров и остановочных площадок осуществляли до 500 дорожных рабочих.

Напомним, что уже завтра синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха до 17 градусов.

Учитывая меняющиеся погодные условия, специалисты рекомендуют водителям проявлять повышенную внимательность и строго придерживаться скоростного режима.