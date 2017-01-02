В Башкирии простились с пожарными, погибшими при исполнении

Проститься с пожарными приехал и начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 31 декабря. В ходе тушения пожара в частном жилом доме в селе Ерлыково Миякинского района погибли начальник караула ПСЧ-88 «12 отряд ФПС по Республике Башкортостан» Шаймуратов Фанзиль Фанисович и пожарный ПСЧ-88 «12 отряд ФПС по Республике Башкортостан» Минияров Вакиль Барыевич. Фанзиль Шаймуратов и Вакиль Минияров будут представлены к ведомственным наградам. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан окажет всестороннюю помощь погибшим.