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17:37 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии простились с пожарными, погибшими при исполнении

В селе Киргиз-Мияки Миякинского района состоялась церемония прощания с пожарными, погибшими при тушении пожара в селе Ерлыково утром 31 декабря. Проводить в последний путь героев пришли их коллеги, друзья, родственники и жители села.

Проститься с пожарными приехал и начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 31 декабря. В ходе тушения пожара в частном жилом доме в селе Ерлыково Миякинского района погибли начальник караула ПСЧ-88 «12 отряд ФПС по Республике Башкортостан» Шаймуратов Фанзиль Фанисович и пожарный ПСЧ-88 «12 отряд ФПС по Республике Башкортостан» Минияров Вакиль Барыевич. Фанзиль Шаймуратов и Вакиль Минияров будут представлены к ведомственным наградам. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан окажет всестороннюю помощь погибшим.

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