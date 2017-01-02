В ближайшие двое суток на Кубани ожидаются дожди
Синоптики прогнозируют местами по краю осадки в виде мокрого снега и дождя.
Синоптики прогнозируют местами по краю осадки в виде мокрого снега и дождя.
В ближайшие двое суток на Кубани местами осадки в виде мокрого снега и дождя, в середине периода в отдельных пунктах сильные, ночью и утром налипание мокрого снега, гололед.
Ветер
На Черноморском побережье временами осадки, температура воздуха 3 января может достигать 10 градусов тепла, сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Краснодарского края.