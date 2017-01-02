В ближайшие двое суток на Кубани ожидаются дожди

В ближайшие двое суток на Кубани местами осадки в виде мокрого снега и дождя, в середине периода в отдельных пунктах сильные, ночью и утром налипание мокрого снега, гололед.

Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с местами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха ночью +1/-4° местами до -8°; днем 0/+5°, по югу до +9°.

На Черноморском побережье временами осадки, температура воздуха 3 января может достигать 10 градусов тепла, сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Краснодарского края.