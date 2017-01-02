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17:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

В казанском роддоме под бой курантов родился мальчик

Всего в новогоднюю ночь в столице Татарстана появились на свет 15 детей.

(Казань, 2 января, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). Первым малышом, родившимся в 2017 году в Казани, стал мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Первого ребенка 2017 года приняли в роддоме городской клинической больницы № 16. Он появился на свет чуть позже боя курантов — в половине первого ночи.

Всего в новогоднюю ночь в роддомах Казани появились на свет 15 детей: десять мальчиков и пять девочек.

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