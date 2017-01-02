Стали известны сроки проведения фестиваля «Кинотавр» в Сочи в 2017 году
Открытый российский кинофестиваль пройдет с 4 по 11 июня.
Открытый российский кинофестиваль пройдет с 4 по 11 июня.
Краснодар, 2 января, KrasnodarMedia.
Стали известны сроки проведения XXVIII открытого российского фестиваля — в 2017 году «Кинотавр» в Сочи пройдет с 4 по 11 июня. В рамках главного кинособытия года в Зимнем театре состоится
В настоящее время идет отбор фильмов в конкурсную программу полнометражного и короткометражного кино. Для участия принимаются художественные фильмы, произведенные в 2016—2017 гг.., снятые на русском языке, не принимавшие участия в российских фестивалях, не транслировавшиеся по телевидению, не выходившие в кинотеатральный, DVD и
Заявки на участие принимаются до 14 апреля 2017 г.