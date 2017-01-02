Стали известны сроки проведения фестиваля «Кинотавр» в Сочи в 2017 году

Краснодар, 2 января, KrasnodarMedia.

Стали известны сроки проведения XXVIII открытого российского фестиваля — в 2017 году «Кинотавр» в Сочи пройдет с 4 по 11 июня. В рамках главного кинособытия года в Зимнем театре состоится смотр-конкурс фильмов, получивших экспертную оценку членов отборочной комиссии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

В настоящее время идет отбор фильмов в конкурсную программу полнометражного и короткометражного кино. Для участия принимаются художественные фильмы, произведенные в 2016—2017 гг.., снятые на русском языке, не принимавшие участия в российских фестивалях, не транслировавшиеся по телевидению, не выходившие в кинотеатральный, DVD и VoD-прокат и не размещенные в свободном доступе в сети Интернет.

Заявки на участие принимаются до 14 апреля 2017 г.