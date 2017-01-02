В Крыму планируют оптимизацию сельских школ

Это позволит повысить качество и содержание образования, заявила в комментарии радио «Спутник в Крыму» министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова.

Она подчеркнула, что о закрытии школ в сельской местности речь не идет.

«Планируем некую оптимизацию сельских школ, только с целью повышения качества и содержания образования. Речь идет не о ликвидации, не о закрытии школ, но о возможности некой трансформации с точки зрения ступеней образования. Допустим, ребята 9, 10, 11 классов должны получать образование в той школе, где создана абсолютно в полном объеме материально-техническая база, где есть качественные преподаватели», — отметила Гончарова.

Министр также напомнила, что в Крыму действует ряд программ, направленных на материальную поддержку труда учителя в сельской местности. В качестве примера Гончарова привела изменения в закон «Об образовании Республики Крым», которые касаются компенсации коммунальных расходов.

«В единой программе развития образования есть блок, посвященный повышению престижа труда учителя, и в этом блоке три мероприятия направлены на материальную поддержку учителей, которые работают в сельской местности. И даже последняя норма, которая была принята в ноябре с изменением в закон “Об образовании Республики Крым”, — ежемесячная компенсация учителям, проживающим и работающим в сельской местности, на коммунальные расходы — 750 рублей в месяц. Я считаю, это достойная поддержка тех, кто работает», — сказала глава ведомства.

Гончарова подчеркнула, что в Минобразования готовы рассматривать предложения по другим способам мотивации и стимулирования сельских учителей. «Главное, чтобы это было поддержано депутатами с точки зрения финансирования», — уточнила она.

Кроме того, министр рассказала, что в 2019 году планируется ввести профессиональный стандарт учителя, и к этому должны быть готовы все крымские педагоги. По ее словам, в Крыму для повышения их квалификации создали все условия.

«Говоря о сельских учителях, могу сказать, что сегодня у нас открыты двери КРИППО, у нас есть в полном объеме бюджетное финансирование для повышения квалификации. Это желание учителя. На сегодняшний день ведение профессионального стандарта учителя отложено, примерно, до 1 января 2019 года. И мы должны понимать, что, подойдя к этому сроку, наши учителя должны абсолютно все соответствовать. Поэтому сегодня главная задача директора школы, управления образования города и района и наша (Минобразования — ред.) — дать возможность каждому учителю повысить свой уровень и соответствовать тем профстандартам и требованиям, которые будут выдвигаться к учителю», — заявила Гончарова.