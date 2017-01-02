Белорусские пограничники пропустили Новый год с востока на запад

Зимний волшебник, живущий в Беловежской пуще, поручил наряду заставы «Переров» выступить на охрану государственной границы и в ночь с 31 декабря на 1 января беспрепятственно пропустить Новый год с востока на запад.

Вместе с детьми офицеров-пограничников и учениками брестских школ Дед Мороз запустил воздушный шар, провожая старый год. Дети также посетили Музей природы национального парка и получили подарки к Новому году. Ритуал пропуска Нового года белорусские пограничники проводят с 2008 года, когда Деда Мороза, живущего в усадьбе рядом с западной границей, посвятили в почетные пограничники.

В последний день уходящего года в пунктах пропуска через в соседние европейские страны работали свои Деды Морозы и Снегурочки. Некоторые сотрудники погранотрядов и таможенной службы нарядились в новогодних персонажей, поздравляя путешественников.

В Государственном пограничном комитете Беларуси напомнили, с 1 января 2017 года граждане, постоянно проживающие в Беларуси, уже не должны платить госпошлину за пребывание в пограничной зоне — 30-километровом участке, прилегающем к госгранице. А для иностранцев, которые хотят попасть в погранзону и погранполосу (10-километровый участок у границы) срок действия специального пропуска увеличили до двух лет.

Подготовила Юлия РАК.