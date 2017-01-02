Белорусские пограничники пропустили Новый год с востока на запад
По приказу Деда Мороза белорусские пограничники пропустили 2017 год на Запад без проверки документов и таможенного досмотра, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
По приказу Деда Мороза белорусские пограничники пропустили 2017 год на Запад без проверки документов и таможенного досмотра, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Зимний волшебник, живущий в Беловежской пуще, поручил наряду заставы «Переров» выступить на охрану государственной границы и в ночь с 31 декабря на 1 января беспрепятственно пропустить Новый год с востока на запад.
Вместе с детьми
В последний день уходящего года в пунктах пропуска через в соседние европейские страны работали свои Деды Морозы и Снегурочки. Некоторые сотрудники погранотрядов и таможенной службы нарядились в новогодних персонажей, поздравляя путешественников.
В Государственном пограничном комитете Беларуси напомнили, с 1 января 2017 года граждане, постоянно проживающие в Беларуси, уже не должны платить госпошлину за пребывание в пограничной зоне — 30-километровом участке, прилегающем к госгранице. А для иностранцев, которые хотят попасть в погранзону и погранполосу (10-километровый участок у границы) срок действия специального пропуска увеличили до двух лет.
Подготовила Юлия РАК.