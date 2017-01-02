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18:53 (мск), источник: ТАСС

Китай вводит запрет на изделия из кораллов

Такие меры призваны обеспечить сохранность коралловых рифов в Южно-Китайском море.

Источник: AFP 2016

ПЕКИН, 2 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти вводят запрет на добычу, торговлю и изготовление изделий из кораллов.

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Как проинформировал в понедельник сайт Центрального правительства КНР, соответствующее решение в первую очередь коснулось южной провинции Хайнань, специализирующейся на производстве товаров подобного рода.

«Данные меры призваны обеспечить сохранность коралловых рифов в Южно-Китайском море, их цель — улучшить экологическую ситуацию в этом регионе», — отмечается в сообщении.

По словам представителя провинциального управления коммерции, ранее правительство в индивидуальном порядке уведомило местных производителей украшений и прочих изделий из коралла о невозможности дальнейшего ведения бизнеса в этой сфере.

Запрет распространится и на транспортировку такой продукции, в том числе при перевозе в ручной клади и с помощью почты.
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Таким образом, как уведомили власти Китая, с 12 января на территории Хайнань прекратят деятельность все фабрики и мастерские, специализировавшиеся на выпуске соответствующей продукции.

Подобные действия китайского правительства стали своеобразным ответом на сообщения ряда международных СМИ о проведении Пекином строительных работ в акватории островов в Южно-Китайском море, оспариваемых у Китая некоторыми сопредельными государствами.

В частности, КНР обвинялась в «нарушении местной экологии» и разрушении коралловых рифов, нанесении им «непоправимого вреда».

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