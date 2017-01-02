После новогодних праздников в Самарской области меняется расписание электричек
С 9 января поменяется график движения электричек.
С 9 января поменяется график движения электричек.
Поезд № 6328/6327 Царевщина — Самара будет курсировать только по будням.
Пригородный поезд № 6014/6013 Самара — Жигулевское Море будет доставлять пассажиров до места назначения по рабочим дням и в воскресенье.
Электричка № 6012/6011 Жигулевское Море — Самара в воскресенье отменяется.
С 3 января поезд № 6322/6321 Самара — Курумоч водится в расписание ежедневно.
Также назначена электричка № 6030/6029 Водинская (отпр.06.53) — Стахановская (приб.07.56) по будням, сообщает samara.mk.ru.