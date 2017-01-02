В Татарстане задержали пьяного водителя пассажирского автобуса

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Сегодня под Казанью был задержан автобус с пьяным водителем за рулем. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РТ.

Автобус Iveco перевозил 17 пассажиров из Казани в Кайбицы, рейс был заказным. Инспектор ДПС остановил его на контрольном посту полиции «Малиновка» в 9.40. При проверке документов обнаружилось, что водитель автобуса находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сам автобус помещен на специализированную стоянку. Сотрудники ГИБДД помогли пассажирам добраться до места назначения попутным транспортом.