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20:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане задержали пьяного водителя пассажирского автобуса

В отношении водителя составлен административный протокол, автобус помещен на спецстоянку.

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Сегодня под Казанью был задержан автобус с пьяным водителем за рулем. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РТ.

Автобус Iveco перевозил 17 пассажиров из Казани в Кайбицы, рейс был заказным. Инспектор ДПС остановил его на контрольном посту полиции «Малиновка» в 9.40. При проверке документов обнаружилось, что водитель автобуса находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сам автобус помещен на специализированную стоянку. Сотрудники ГИБДД помогли пассажирам добраться до места назначения попутным транспортом.

Госавтоинспекция просит пассажиров транспортных средств быть внимательными к водителям. Если водитель находится в состоянии опьянения, необходимо принять меры безопасности и сообщить об этом по телефонам: 8 (843) 533−38−88 — дежурная часть Управления ГИБДД МВД по РТ или 8 (843) 533−39−00 — дежурная часть ОГИБДД УМВД России по Казани.

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