В Нижнем Новгороде полицейские изъяли у торговцев 123 елки

123 хвойных дерева изъяли полицейские Нижнего Новгорода в ходе профилактической операции «Ель», сообщали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Перед Новым годом сотрудники полиции пресекли 18 административных правонарушений, связанных с незаконной продажей елок. Проверку проводили во всех районах Нижнего Новгорода совместно с сотрудниками администрации.

На нарушителей составили административные протоколы за самоуправство и предпринимательскую деятельность без разрешения.