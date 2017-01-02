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21:28 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде полицейские изъяли у торговцев 123 елки

Сотрудники полиции перед Новым годом провели операцию «Ель».

123 хвойных дерева изъяли полицейские Нижнего Новгорода в ходе профилактической операции «Ель», сообщали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Перед Новым годом сотрудники полиции пресекли 18 административных правонарушений, связанных с незаконной продажей елок. Проверку проводили во всех районах Нижнего Новгорода совместно с сотрудниками администрации.

На нарушителей составили административные протоколы за самоуправство и предпринимательскую деятельность без разрешения.

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