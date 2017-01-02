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20:21 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

На участке «Медведково"-«Бабушкинская» 4—5 января будет ограничено движение поездов

В среду и четверг, 4 и 5 января, движение поездов на участке «Медведково"-«Бабушкинская» будет ограничено, сообщает пресс-служба ГУП «Московский метрополитен».

Источник: Reuters
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«Службы Московского метрополитена продолжают работу по обновлению путевой и пассажирской инфраструктуры, в рамках которой со среды, 4 января с 5:30 до завершения работ 5 января будет ограничено движение поездов на участке Калужско-Рижской линии между станциями “Медведково” и “Бабушкинская”. В штатном режиме работа линии возобновится в пятницу, 6 января, в 5:30. Проведение ремонтных работ специально запланировано на дни новогодних каникул, когда пассажиропоток в московском метро наименьший», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение поездов на данном участке будет организовано в челночном режиме с интервалами, увеличенными до 10 минут.

Между станциями «Бабушкинская» и «Новоясеневская» и в обратном направлении перевозка пассажиров будет осуществляться в обычном режиме, график движения не изменится.

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