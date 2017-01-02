На участке «Медведково"-«Бабушкинская» 4—5 января будет ограничено движение поездов

«Службы Московского метрополитена продолжают работу по обновлению путевой и пассажирской инфраструктуры, в рамках которой со среды, 4 января с 5:30 до завершения работ 5 января будет ограничено движение поездов на участке Калужско-Рижской линии между станциями “Медведково” и “Бабушкинская”. В штатном режиме работа линии возобновится в пятницу, 6 января, в 5:30. Проведение ремонтных работ специально запланировано на дни новогодних каникул, когда пассажиропоток в московском метро наименьший», — говорится в сообщении.