На участке «Медведково"-«Бабушкинская» 4—5 января будет ограничено движение поездов
В среду и четверг, 4 и 5 января, движение поездов на участке «Медведково"-«Бабушкинская» будет ограничено, сообщает
В среду и четверг, 4 и 5 января, движение поездов на участке «Медведково"-«Бабушкинская» будет ограничено, сообщает
«Службы Московского метрополитена продолжают работу по обновлению путевой и пассажирской инфраструктуры, в рамках которой со среды, 4 января с 5:30 до завершения работ 5 января будет ограничено движение поездов на участке
Уточняется, что движение поездов на данном участке будет организовано в челночном режиме с интервалами, увеличенными до 10 минут.
Между станциями «Бабушкинская» и «Новоясеневская» и в обратном направлении перевозка пассажиров будет осуществляться в обычном режиме, график движения не изменится.