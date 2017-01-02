Синоптики пообещали Екатеринбургу снежные бури и резкое похолодание

Резкое похолодание, сопровождающееся снежными бурями, приближается к Екатеринбургу, сообщили 2 января «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

В ближайшие несколько дней будет идти снег. Выпадет до 5 миллиметров осадков. Кроме того, уже к 5 января в уральской столице резко похолодает. Столбик термометра опустится до 20 градусов мороза. На севере Свердловской области ожидается похолодание до 23−25 градусов ниже ноля.

К рабочей неделе синоптики обещают небольшое потепление до 15 градусов.

Новогодняя ночь в Екатеринбурге выдалась одной из самых теплых за последние годы. Столбик термометра ночью показывал 3−5 градусов ниже ноля.