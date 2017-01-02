На Кубани глава минздрава помог родиться 870-граммовой девочке

Как сообщили в пресс-службе кубанского минздрава, на свет появилась 870-граммовая девочка ростом всего 23 сантиметра.

— С учетом сложностей во время беременности, операция прошла успешно, — сообщил Филиппов. — Ребенок родился с низкой массой тела и ему предстоит пройти период выхаживания. В крае есть все условия, включая оборудование, для оказания медицинской помощи высокого уровня.

В ведомстве добавили, что ребенок и мама чувствуют себя хорошо.