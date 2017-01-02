На Кубани глава минздрава помог родиться 870-граммовой девочке
В первый день 2017 года министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов принял сложные роды в перинатальном центре Сочи.
В первый день 2017 года министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов принял сложные роды в перинатальном центре Сочи.
Как сообщили в
— С учетом сложностей во время беременности, операция прошла успешно, — сообщил Филиппов. — Ребенок родился с низкой массой тела и ему предстоит пройти период выхаживания. В крае есть все условия, включая оборудование, для оказания медицинской помощи высокого уровня.
В ведомстве добавили, что ребенок и мама чувствуют себя хорошо.