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20:50 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани глава минздрава помог родиться 870-граммовой девочке

В первый день 2017 года министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов принял сложные роды в перинатальном центре Сочи.

Как сообщили в пресс-службе кубанского минздрава, на свет появилась 870-граммовая девочка ростом всего 23 сантиметра.

— С учетом сложностей во время беременности, операция прошла успешно, — сообщил Филиппов. — Ребенок родился с низкой массой тела и ему предстоит пройти период выхаживания. В крае есть все условия, включая оборудование, для оказания медицинской помощи высокого уровня.

В ведомстве добавили, что ребенок и мама чувствуют себя хорошо.

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