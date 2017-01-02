В новогоднюю ночь в Ростове родилось 12 малышей

Врачи и акушеры второй областной клинической больницы поспешили прочитать мамам астрологические прогнозы и уверить, что дети, рожденные 1 января в год Огненного Петуха — инициативные, трудолюбивые и оптимистичные.

В эту новогоднюю ночь многие жители Ростовской области получили подарки в конвертах. Только в акушерском отделении областной клинической больницы 31 декабря и 1 января родились 12 малышей. Сейчас мы эти конверты откроем и узнаем, кого больше — мальчиков или девочек.

Новогодняя ночь стала логическим продолжением високосного, но урожайного 2016 года. В этом родильном доме на свет появились почти 4 тысячи малышей, это рекорд последних лет. Самыми плодовитыми месяцами года, по словам врачей, стали июль и август. А статистку нового 2017-го открыли мама и Маргарита.

«Девочка 3.900. Все прошло легко, быстро. Я не ожидала, что я рожу 1 января», — говорит молодая мама Алина Самойлова.

Соседка Маргариты Вероника — тоже подарок. И не только новогодний, а мечта всей жизни.

«Это первые роды у меня. Ребенок долгожданный, запланированный. Новогодний подарок — 31, под бой курантов, под салют, мне вот Дед Мороз принес такой подарок», — говорит молодая мама Наталья Слонько.

А это первый мальчик и четвертый по счету ребенок Нового года. Назвали Романом. Это первая встреча мамы и сына, обоих спасли врачи и новогоднее чудо.

«Решили они этот вопрос очень быстро, компетентно. Ни капли ни я, ни они не сомневались. Я, конечно, сначала боялась, но меня быстро успокоили. У людей золотые руки, а еще они прекрасные психологи», — говорит молодая мама Екатерина Корицкая.

По соседству дремлет последняя двойня минувшего года, брат и сестра родились 29 декабря, детки крупные и здоровые, готовятся к выписке домой, где их ждет двухгодовалая сестричка.

Пора подвести итоги первых праздничных дней.

«У нас родилось 12 детей — с 31 декабря, 1—2 января . 9 девочек и 3 мальчика. Все здоровы, весят от 3 кг до 3.800», — говорит заведующая акушерским отделением областной клинической больницы № 2 Наталья Егорова.

Девочек в три раза больше, но мальчишки их догонят, говорят врачи. Просто в новогодние праздники они были очень заняты, впрочем, как и многие мужчины.