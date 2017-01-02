SpaceX подтвердила, что Falcon 9 после аварии возобновит полеты 8 января
ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Компания SpaceX заявила, что расследование причин сентябрьского взрыва ракеты Falcon 9 завершено, первый старт состоится 8 января.
ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Компания SpaceX заявила, что расследование причин сентябрьского взрыва ракеты Falcon 9 завершено, первый старт состоится 8 января.
«SpaceX планирует вернуться к полетам с космодрома Вандерберг со (спутником) Iridium NEXT, запуск состоится 8 января», — информирует компания в опубликованном в понедельник докладе о причинах катастрофы.
Компания заявила, что намерена совершить все ранее запланированные на 2017 год полеты.
Согласно опубликованному отчету, специалисты заключили, что взрыв во время предстартовой заправки топлива произошел
SpaceX предприняла коррекционные меры и работает над тем, чтобы избежать повторения подобной аварийной ситуации в дальнейшем.
Ракета Falcon 9 взорвалась 1 сентября на стартовой площадке на мысе Канаверал при подготовке к предстартовому огневому испытанию. Инцидент произошел во время заправки топлива, приблизительно за восемь минут до запуска девяти двигателей ракеты. В результате взрыва была потеряна ракета и израильский коммуникационный спутник AMOS-6.