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21:49 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Полиция Асбеста уже неделю разыскивает 14-летнюю «девушку-беглянку»

Ранее молодая леди неоднократно уходила из дома и уезжала искать приключения в Екатеринбург.

Источник: ГУ МВД РФ по Свердловской области

Полицейские Асбеста уже неделю ведут поиск 14-летней Анжелики Оксенчук, которая еще 26 декабря ушла из дома и ее местоположение до сих пор неизвестно, сообщили 2 января «АиФ-Урал» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Известно, что девушка покинула родной дом через окно квартиры, которая находится в Асбесте по улице Плеханова.

Девушка была одета в синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, чернее сапоги и черную шапку. Приметы Анжелики: рост 156−160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые до плеч, перекрашены в белый цвет, уши прилегающие, нос прямой, толстые губы, карие глаза.

Полицейские сообщили, что девушка любит проводить свободное время в крупных торговых центрах Екатеринбурга. На жизнь она зарабатывает кражами. Может представляться чужими именами.

Полицейские просят при обнаружении беглянки позвонить в полицию в МО МВД России «Асбестовский» по телефонам: 02, 8 (34365) 2−04−02 — дежурная часть, 8 (34365)2−03−27 — подразделение по делам несовершеннолетних.

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