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22:57 (мск), источник: РИА Новости

Ахматова могла получить Нобелевскую премию по литературе в 1966 году

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Русская поэтесса Анна Ахматова могла получить Нобелевскую премию по литературе в 1966 году вместо известных авторов Нелли Закс и Шмуэля Агнона, следует из документов, опубликованных на сайте Шведской академии, которая присуждает премию.

Источник: РИА Новости

Родившаяся в Берлине поэтесса Закс и израильский писатель Агнон разделили литературную премию в 1966 году — «за выдающиеся лирические и драматические произведения, исследующие судьбу еврейского народа» и «за глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами» соответственно. При вручении премии списки кандидатов засекречиваются на 50 лет.

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Согласно опубликованным в понедельник архивным документам, лауреатами в тот год могли стать и несколько русскоязычных авторов, в том числе Ахматова, Константин Паустовский, а также Владимир Набоков.

В списке кандидатов представлены также авторы, которые получили премию позднее, например, Сэмюэль Беккет, Пабло Неруда, Генрих Бёлль и Ясунари Кавабата.

В 2016 году стало известно, что кандидатура Ахматовой рассматривалась и в 1965 году, однако тогда был выбран Михаил Шолохов — «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».

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