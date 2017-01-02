Ахматова могла получить Нобелевскую премию по литературе в 1966 году

Родившаяся в Берлине поэтесса Закс и израильский писатель Агнон разделили литературную премию в 1966 году — «за выдающиеся лирические и драматические произведения, исследующие судьбу еврейского народа» и «за глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами» соответственно. При вручении премии списки кандидатов засекречиваются на 50 лет.

Согласно опубликованным в понедельник архивным документам, лауреатами в тот год могли стать и несколько русскоязычных авторов, в том числе Ахматова, Константин Паустовский, а также Владимир Набоков.

В списке кандидатов представлены также авторы, которые получили премию позднее, например, Сэмюэль Беккет, Пабло Неруда, Генрих Бёлль и Ясунари Кавабата.

В 2016 году стало известно, что кандидатура Ахматовой рассматривалась и в 1965 году, однако тогда был выбран Михаил Шолохов — «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».