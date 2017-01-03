КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ДНР не исключают обострения ситуации на дебальцевском направлении, об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Мы предполагаем, что может быть и дальнейшая эскалация в районе Дебальцево и южных рубежах», — сказал журналистам в понедельник Басурин.