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00:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ДНР не исключают обострения ситуации на дебальцевском направлении

Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ДНР не исключают обострения ситуации на дебальцевском направлении, об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Мы предполагаем, что может быть и дальнейшая эскалация в районе Дебальцево и южных рубежах», — сказал журналистам в понедельник Басурин.

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