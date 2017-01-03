Считавшуюся погибшей леопардессу Алексу обнаружили в Приморье с котятами

Владивосток, 3 января, PrimaMedia.

Специалисты «Земли леопарда» при проверке фотоловушек увидели дальневосточного леопарда Leo 27 °F по имени Алекса с двумя котятами, хотя считалось, что редкое животное погибло по вине китайских браконьеров. Об этом со ссылкой на специалиста нацпарка «Земля леопарда» Ивана Ракова сообщило РИА Новости. Животное получило увечье еще в 2014 году и специалисты ее мысленно похоронили, но леопардесса продемонстрировала «ярчайший пример живучести», передает РИА PrimaMedia.

Обнаружение самки стало для специалистов нацпарка одним из главных событий.

«Одним из главных событий для сотрудников научного отдела нацпарка стало обнаружение дальневосточного леопарда Leo 27 °F по имени Алекса — самки, которая ранее попала в объектив фотоловушек с, казалось бы, смертельным увечьем. Кровавую рану на ее теле в 2014 году оставила браконьерская ловушка, когда любопытная Алекса на несколько недель покинула родину, преодолев российско-китайскую границу. Позже фотоловушки снова зафиксировали невероятно счастливую леопардессу, которая вела за собой двух маленьких здоровых котят», — рассказал собеседник.

По словам Ракова, в Китае Алекса наткнулась на оставленную браконьерами в лесу металлическую петлю, которая «смертельными путами захватывает тело своей жертвы, и в плоть медленно вгрызается проволока».

«Увидев на фотографиях леопардессу с зияющей раной, специалисты мысленно ее похоронили, так как были уверены — надежды практически нет. В таких случаях оказать помощь животному невозможно, так как между моментом фиксации леопарда фотоловушкой и проверкой камеры может пройти немало времени. Ранее в похожую ловушку попал котенок Leo 80M, которого позже назвали Николаем. Но этому леопарду летом 2015 года повезло — тогда раненого хищника обнаружили пограничники, сообщив о ситуации специалистам «Земли леопарда», — рассказал он.

Анализируя полученные с фотоловушек данные, ученые среди тысяч фотографий заметили несколько кадров с кошкой, появление которой было, по мнению специалистов, практически невозможным.