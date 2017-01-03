Считавшуюся погибшей леопардессу Алексу обнаружили в Приморье с котятами
Самка засветилась на камерах.
Самка засветилась на камерах.
Владивосток, 3 января, PrimaMedia.
Специалисты «Земли леопарда» при проверке фотоловушек увидели дальневосточного леопарда Leo
Обнаружение самки стало для специалистов нацпарка одним из главных событий.
«Одним из главных событий для сотрудников научного отдела нацпарка стало обнаружение дальневосточного леопарда Leo
По словам Ракова, в Китае Алекса наткнулась на оставленную браконьерами в лесу металлическую петлю, которая «смертельными путами захватывает тело своей жертвы, и в плоть медленно вгрызается проволока».
«Увидев на фотографиях леопардессу с зияющей раной, специалисты мысленно ее похоронили, так как были уверены — надежды практически нет. В таких случаях оказать помощь животному невозможно, так как между моментом фиксации леопарда фотоловушкой и проверкой камеры может пройти немало времени. Ранее в похожую ловушку попал котенок Leo 80M, которого позже назвали Николаем. Но этому леопарду летом 2015 года повезло — тогда раненого хищника обнаружили пограничники, сообщив о ситуации специалистам «Земли леопарда», — рассказал он.
Анализируя полученные с фотоловушек данные, ученые среди тысяч фотографий заметили несколько кадров с кошкой, появление которой было, по мнению специалистов, практически невозможным.
«Вот ее пятна, здоровая походка, хвост пистолетом… И шрам. Чтобы поверить в увиденное, специалистам пришлось не один раз сравнить “розетки” на ее теле с “паспортами” всех пятнистых хищников “Земли леопарда”. Однако факт был неоспорим — Алекса жива. И находится в прекрасной форме. Неизвестно, как Leo