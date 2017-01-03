Морозы возвращаются в московский регион

«Температура воздуха днем в Москве составит минус 6−8 градусов с понижением в течение дня до минус 13−15 градусов. По области будет от 5 до 10 градусов мороза с похолоданием к вечеру до минус 11−16 градусов», — уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ночью северо-западный, северный, днем северный, 3−8 м/с.