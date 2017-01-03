Морозы возвращаются в московский регион
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Облачность, небольшой, местами умеренный снег, гололедицу и мороз прогнозируют сегодня в столичном регионе синоптики Росгидромета.
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Облачность, небольшой, местами умеренный снег, гололедицу и мороз прогнозируют сегодня в столичном регионе синоптики Росгидромета.
«Температура воздуха днем в Москве составит минус 6−8 градусов с понижением в течение дня до минус 13−15 градусов. По области будет от 5 до 10 градусов мороза с похолоданием к вечеру до минус 11−16 градусов», — уточнил представитель метеослужбы.
Ветер ночью
В среду ночью — облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Москве столбики термометров опустятся до 13−15 градусов ниже ноля, в Подмосковье будет от минус 12 до минус 17 градусов. Ветер северный, 3−8 м/с. Днем — облачно, снег, в Москве будет 6−8 градусов мороза, по области — от минус 4 до минус 9 градусов. Ветер