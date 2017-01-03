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06:39 (мск), источник: ТАСС

В калифорнийском городе Пасадина в 128-й раз прошел ежегодный Парад роз

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Ежегодный Парад роз состоялся в понедельник в городе Пасадина (штат Калифорния). Несколько сотен тысяч человек, несмотря на дождливую и прохладную по меркам штата погоду, наблюдали за этим проходившим уже в 128-й раз традиционным красочным шествием оркестров, всадников и украшенных цветами платформ.

Источник: AP 2016

Всего в параде, который одновременно является и фестивалем цветов, приняли участие несколько десятков передвижных сцен. Среди разнообразного множества платформ особенно выделялась конструкция, созданная в память жертв прошлогоднего теракта в Орландо (штат Флорида), в результате которого погибли 49 человек.

Конструирование подобных макетов является дорогостоящим и тщательным процессом, который начинается сразу после очередного шествия. Отбор же оркестров, удостоенных привилегии пройти маршем по улицам Пасадины, завершается за 14 месяцев до парада, чтобы у коллективов было достаточно времени собрать деньги на поездку в Калифорнию.

Право командовать мероприятием по традиции предоставляется различным знаменитостям, политикам или спортсменам. В этот раз такой чести удостоились три олимпийских чемпиона США — бегунья Эллисон Феликс, прыгун в воду Грег Луганис и пловчиха Джанет Эванс.

Шествие проходило при повышенных мерах безопасности. Порядок охраняли более тысячи сотрудников правоохранительных органов, а на всех перекрестках, через которые пролегал почти 9-километровый маршрут, были поставлены заграждения и баррикады. По словам представителей властей, никаких инцидентов зафиксировано не было.

Первый Парад роз в Пасадине состоялся 1 января 1890 года. Его придумали и организовали члены местного охотничьего клуба. С тех пор проводить торжественное мероприятие в первые дни наступившего года стало доброй традицией. За телетрансляцией шествия ежегодно наблюдают десятки миллионов американцев и зрителей со всего мира.

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