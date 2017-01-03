В калифорнийском городе Пасадина в 128-й раз прошел ежегодный Парад роз

Всего в параде, который одновременно является и фестивалем цветов, приняли участие несколько десятков передвижных сцен. Среди разнообразного множества платформ особенно выделялась конструкция, созданная в память жертв прошлогоднего теракта в Орландо (штат Флорида), в результате которого погибли 49 человек.
Конструирование подобных макетов является дорогостоящим и тщательным процессом, который начинается сразу после очередного шествия. Отбор же оркестров, удостоенных привилегии пройти маршем по улицам Пасадины, завершается за 14 месяцев до парада, чтобы у коллективов было достаточно времени собрать деньги на поездку в Калифорнию.
Право командовать мероприятием по традиции предоставляется различным знаменитостям, политикам или спортсменам. В этот раз такой чести удостоились три олимпийских чемпиона США — бегунья Эллисон Феликс, прыгун в воду Грег Луганис и пловчиха Джанет Эванс.
Шествие проходило при повышенных мерах безопасности. Порядок охраняли более тысячи сотрудников правоохранительных органов, а на всех перекрестках, через которые пролегал почти 9-километровый маршрут, были поставлены заграждения и баррикады. По словам представителей властей, никаких инцидентов зафиксировано не было.
Первый Парад роз в Пасадине состоялся 1 января 1890 года. Его придумали и организовали члены местного охотничьего клуба. С тех пор проводить торжественное мероприятие в первые дни наступившего года стало доброй традицией. За телетрансляцией шествия ежегодно наблюдают десятки миллионов американцев и зрителей со всего мира.