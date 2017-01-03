В калифорнийском городе Пасадина в 128-й раз прошел ежегодный Парад роз

Всего в параде, который одновременно является и фестивалем цветов, приняли участие несколько десятков передвижных сцен. Среди разнообразного множества платформ особенно выделялась конструкция, созданная в память жертв прошлогоднего теракта в Орландо (штат Флорида), в результате которого погибли 49 человек.

Конструирование подобных макетов является дорогостоящим и тщательным процессом, который начинается сразу после очередного шествия. Отбор же оркестров, удостоенных привилегии пройти маршем по улицам Пасадины, завершается за 14 месяцев до парада, чтобы у коллективов было достаточно времени собрать деньги на поездку в Калифорнию.

Право командовать мероприятием по традиции предоставляется различным знаменитостям, политикам или спортсменам. В этот раз такой чести удостоились три олимпийских чемпиона США — бегунья Эллисон Феликс, прыгун в воду Грег Луганис и пловчиха Джанет Эванс.