В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

Со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ сообщается, что 3 января местами по республике ожидаются порывы ветра до 20 м/с, метель, гололед.

Водителям надо иметь в виду, что на автодорогах Башкирии ухудшение видимости в снеге достигнет 1−2 км, ожидаются снежные заносы, снежный накат.