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08:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует об ухудшении погодных условий.

Со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ сообщается, что 3 января местами по республике ожидаются порывы ветра до 20 м/с, метель, гололед.

Водителям надо иметь в виду, что на автодорогах Башкирии ухудшение видимости в снеге достигнет 1−2 км, ожидаются снежные заносы, снежный накат.

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