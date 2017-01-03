Приморские спасатели назвали самые опасные места в крае

«Традиционно на акваториях Приморского края наблюдается шесть мест массового выхода людей на лёд. Инспекторами ГИМС ведётся постоянный мониторинг состояния ледового поля, а также количества людей, выходящих на лёд.

Из года в год большое скопление рыбаков наблюдается в северной части Амурского залива, бухтах Муравьиная и Суходол в Уссурийском заливе, бухте Новгородская, заливе Славянка, бухтах острова Русский. В зависимости от погодных условий на лёд выходит до пяти с половиной тысяч человек.

В случае резкого изменения погодных условий, наличия предпосылок к отрыву ледового припая, задача сотрудников ГИМС и спасателей оповестить находящихся на льду людей об опасности и спасти тех, кто уже оказался на оторванной части ледового поля.

На случай чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом льда, в готовности прийти на помощь находятся силы ГИМС и спасателей, в распоряжении которых есть суда на воздушной подушке. Также в готовности находится вертолёт Ми-8 МЧС России.

К сожалению, несмотря на рекомендации сотрудников МЧС люди пренебрегая собственной безопасностью, не только выходят, но и выезжают на лёд, что категорически запрещено и опасно для жизни!

Выходя на лед, соблюдайте все необходимые меры безопасности пребывания на льду, и будьте бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо предпринять:

— не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;.

— широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;.

— по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;.

— попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;.

— если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;.

— передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

— вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 010;.

— вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;.

— сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;.

— пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;.

— нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;.

— за 3−4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;.

— подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;.

— осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;.

— доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);.

— окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).

— передайте пострадавшего спасателям или «Скорой помощи».

Уважаемые родители и педагоги! Обратите внимание на занятия ваших детей в период становления льда на территории Приморского края, не допускайте выход детей и подростков на неокрепший лед. Берегите себя и своих близких. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей — это залог вашей безопасности, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю.