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09:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские спасатели назвали самые опасные места в крае

Спасатели Приморья назвали самые опасные места в крае, куда стремятся неосторожные рыбаки, сообщает ИА «Дейта».

Источник: 25.mchs.gov.ru

«Традиционно на акваториях Приморского края наблюдается шесть мест массового выхода людей на лёд. Инспекторами ГИМС ведётся постоянный мониторинг состояния ледового поля, а также количества людей, выходящих на лёд.

Из года в год большое скопление рыбаков наблюдается в северной части Амурского залива, бухтах Муравьиная и Суходол в Уссурийском заливе, бухте Новгородская, заливе Славянка, бухтах острова Русский. В зависимости от погодных условий на лёд выходит до пяти с половиной тысяч человек.

В случае резкого изменения погодных условий, наличия предпосылок к отрыву ледового припая, задача сотрудников ГИМС и спасателей оповестить находящихся на льду людей об опасности и спасти тех, кто уже оказался на оторванной части ледового поля.

На случай чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом льда, в готовности прийти на помощь находятся силы ГИМС и спасателей, в распоряжении которых есть суда на воздушной подушке. Также в готовности находится вертолёт Ми-8 МЧС России.

К сожалению, несмотря на рекомендации сотрудников МЧС люди пренебрегая собственной безопасностью, не только выходят, но и выезжают на лёд, что категорически запрещено и опасно для жизни!

Выходя на лед, соблюдайте все необходимые меры безопасности пребывания на льду, и будьте бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо предпринять:

 — не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;.

 — широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;.

 — по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;.

 — попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;.

 — если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;.

 — передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

 — вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 010;.

 — вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;.

 — сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;.

 — пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;.

 — нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;.

 — за 3−4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;.

 — подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;.

 — осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;.

 — доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);.

 — окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).

 — передайте пострадавшего спасателям или «Скорой помощи».

Уважаемые родители и педагоги! Обратите внимание на занятия ваших детей в период становления льда на территории Приморского края, не допускайте выход детей и подростков на неокрепший лед. Берегите себя и своих близких. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей — это залог вашей безопасности, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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