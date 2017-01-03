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08:10 (мск), источник: Новости Перми

Пермяки могут освоить искусство фехтования

Научиться фехтованию на шпагах, саблях и мечах, а также приобщиться к особой культуре может каждый желающий пермяк. На сегодняшний день в Перми действуют клубы спортивного, исторического, дуэльного и театрального фехтования.

Спортивное фехтование — один из видов спорта, присутствующих в Олимпийских играх. В пермском фехтовальном клубе «Flash» считают, что начать заниматься никогда не поздно. По словам руководителей, в клубе состоят люди разных возрастов, и даже есть те, кому пошел пятый десяток. Оружием для тренировок здесь служат шпаги. Пришедшему новичку стоит взять с собой спортивную одежду и удобные немаркие кроссовки. Клуб функционирует в спортивном зале общеобразовательной школы № 22 по адресу улица Сибирская, 80, центральный вход со стороны улицы 25-го Октября. Дни и время занятий: понедельник, среда и пятница с 19:00 до 21:00. Также у «Flash» есть филиал в Бершети, где занимается детская группа.

Артистическим (сценическим, театральным) фехтованием можно научиться в клубе «Путь кабальеро». Студия является учредителем и организатором различных фехтовальных фестивалей в городе, в том числе — «Дни фехтования в Перми», фестиваль по артистическому фехтованию «Эфес».

В настоящее время в клуб берут людей от 18 лет — это связано со спецификой площадки, где проходят занятия — в Студенческом клубе ПГУ. В летнее время на занятия могут прийти подростки от 12 лет.

— Самое интересное то, что в артистическом фехтовании мы не ограничены никакой эпохой, оружием, костюмом. Ведь фехтование — это только способ разрешения конфликта: ситуация дошла до той точки, что слова все сказаны и дальше уже только драка. Такие ситуации возможны во все времена и на любом оружии, — рассказывает «Новостям Перми» руководитель клуба Тарас Чикин.

Обучать театральному фехтованию начинают на шпагах. В номерах оружие может быть разным: шпаги, даги, мечи, сабли, шашки, палки, даже бейсбольные биты. При этом все безопасно: в качестве шпаг используется металлический спортивный клинок и красивые витые гарды по мотивам исторических образцов. Мечи, сабли — металлические, с весом, близким к оригиналу, но не заточены и кое-где есть изменения в конструкции.

Проникнуться духом прошлого можно в клубе исторического фехтования «Уральские Белки». Отметим, что представителей «Белок» пермяки и жители региона могли не раз увидеть на масштабных фестивалях Прикамья: показательные выступления, «интерактив» со стрельбой из луков, выстрелы из пушки.

В клуб принимают всех желающих, начиная с восьми лет. При этом с восьми до 12 лет дети допускаются на тренировки только с родителями. Основные направления, которые можно изучить в «Уральских Белках»: исторический средневековый бой, стрельба из традиционного лука, историческая реконструкция. Занятия проходят в Пермском доме народного творчества «Губерния» на улице Советской армии, 4.

Расписание занятий: понедельник и среда с восьми до девяти вечера, воскресенье — с шести до восьми вечера.

Также пермяки могут изучить такой красивый вид фехтования, как дуэльный. Дуэльное фехтование — боевое искусство, включающее в себя владение клинковым оружием, распространенным в Европе XV—XIX вв.еков. Данный вид фехтования отличается от других экипировкой и вооружением. Форма одежды должна соответствовать наряду фехтовальщика XV—XIX вв.еков, но без строгой реконструкции. Вооружение практически не имеет ничего общего со спортивной рапирой или саблей. Больше оно напоминает реальное оружие, но клинок изготовлен из пластика (текстолита) или легко гнущейся стали. В качестве оружия используются: шпага образца эпохи Ренессанса, сабля с закрытым эфесом (абордажная сабля с длинным клинком), палаш пехотного или кавалерийского типа, дага (парный кинжал для левой руки), баклер (маленький круглый щит).

В Перми дуэльным фехтованием занимается клуб «Клинок». Туда принимают всех желающих взрослых, подростки с 14 до 18 лет могут ходить на занятия с письменного разрешения родителей. Тренировки проходят в спортзале по адресу Комсомолький проспект, 91, по средам — с 19:20 до 21:00, по воскресеньям — с 17:00 до 20:00 с сентября по июнь.

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