Хабаровским садоводам снизили тарифы на электроэнергию

В Хабаровском крае снижены тарифы на электроэнергию для региональных объединений садоводов до 2,88 рублей за кВтч. Новые квитанции с применением понижающего коэффициента 0,7 садоводы начнут получать в феврале 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Применение понижающего коэффициента 0,7 при расчёте платы за электроэнергию для объединений садоводов Хабаровского края начала действовать с 1 января этого года. Вместо 4,11 рублей за кВтч тариф составил 2,88 рубля за кВтч.

По словам зампредседателя регионального комитета по вопросам тарифного регулирования в ТЭК Маргариты Эскиной, указанная мера усилит поддержку местных садоводческих движений, которые вносят большой вклад с обеспечение продовольственной безопасности дальневосточного субъекта.

На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано свыше 400 садоводческих некоммерческих объединений.