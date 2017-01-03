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09:21 (мск), источник: ИА REGNUM

Хабаровским садоводам снизили тарифы на электроэнергию

Новые квитанции начнут поступать со следующего месяца.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае снижены тарифы на электроэнергию для региональных объединений садоводов до 2,88 рублей за кВтч. Новые квитанции с применением понижающего коэффициента 0,7 садоводы начнут получать в феврале 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Применение понижающего коэффициента 0,7 при расчёте платы за электроэнергию для объединений садоводов Хабаровского края начала действовать с 1 января этого года. Вместо 4,11 рублей за кВтч тариф составил 2,88 рубля за кВтч.

По словам зампредседателя регионального комитета по вопросам тарифного регулирования в ТЭК Маргариты Эскиной, указанная мера усилит поддержку местных садоводческих движений, которые вносят большой вклад с обеспечение продовольственной безопасности дальневосточного субъекта.

На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано свыше 400 садоводческих некоммерческих объединений.

Как сообщало ИА REGNUM, садоводы Курской области пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на то, что они платят за электроэнергию по городским тарифам, которые выше сельских. В августе 2016 года председатель Правительства России дал поручение субъектам снизить тарифы для садоводов.

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