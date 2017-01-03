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09:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские синоптики рассказали, какими будут ближайшие дни

Приморские синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Спокойная погода, установившаяся в конце декабря, сохранится и в начале января. В ночные часы температурный фон будет в пределах от пятнадцати до двадцати пяти мороза, в горных районах до минус тридцати четырех, на побережье от пяти до двенадцати мороза. Теплее на пять — восемь градусов будет ночь на пятое января. Максимальная температура на большей части Приморья — от трех до двенадцати мороза, на юге оттепель — от ноля до плюс трех.

Во Владивостоке осадки маловероятны. Минимальная температура ночью составит от трех до одиннадцати мороза, днем минус три — минус шесть. Пятого января будет теплее на один — три градуса, — говорится в сообщении Примгидромета.

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